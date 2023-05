2023年05月17日 10時55分 メモ

Appleの自動運転技術を盗んだ疑いで司法省が元エンジニアを起訴



中国企業のためにAppleの自動運転技術を盗んだ窃盗や窃盗未遂など6件の罪状で、司法省が元Appleエンジニアを起訴しました。Appleから自動運転技術を盗んだとして訴えられた元従業員はこれで3人目です。



司法省の訴状によると、訴えられたのは2016年から2018年までAppleで働いていたソフトウェアエンジニアのワン・ウェイバオ。同様の罪で訴えられたApple元従業員としては、国外逃亡を図るもサンノゼ空港で身柄を確保されたシャオラン・チャン、2019年に機密情報を盗んだ疑いで訴えられたジジョン・チェンに続く3人目です。





ワンは2017年から、自動運転技術を開発していた中国企業のアメリカ支社から依頼を受け、Appleから機密情報を盗み出していたとのこと。情報の中には、自動運転技術に関するソースコードなども含まれていました。



2018年6月に法執行機関がワンの家宅捜索を行ったところ、盗み出された機密データが確認されました。ワンは家宅捜索後も「逃げない」と述べていましたが、広州へ国外逃亡しました。もし身柄が引き渡された場合、罪状ごとに禁錮10年が科される可能性があります。





ワンに告発はチャンが罪を認めたことで行われたもので、2人はAppleでの勤務時期が重なっており、ともに2018年に退職しています。



なお、Appleが進めている自動運転車開発プロジェクト「プロジェクト・タイタン」については、確度の高いApple情報の提供で知られるアナリストのミンチー・クオ氏が「チームは解散した」とコメント。Appleでプロジェクトに携わったメンバーへのインタビューで否定されているものの、メンバーはめまぐるしく入れ替わり、ティム・クックCEOやクレイグ・フェデリギ副社長から懐疑的な目を向けられていることが報告されています。



