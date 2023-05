mRNA万能インフルエンザワクチンの臨床試験がスタート、実用化すれば毎年の予防接種をしなくてよくなるかも

by Government of Prince Edward Island この臨床試験の被験者登録では、18歳から49歳までの健康な被験者最大50人が募集されています。被験者は3つのグループに分けられ、10マイクログラム・25マイクログラム・50マイクログラムのワクチンを接種します。また、研究には現行の4価季節性インフルエンザワクチンの接種を受けるグループも含まれるとのこと。また、ワクチンの安全性を評価するため、ワクチン接種後最長1年間は定期的に被験者の検診を行う予定だとのこと。 NIAIDのヒュー・オーチンクロス所長代理は「万能インフルエンザウイルスワクチンは公衆衛生にとって大きな成果であり、季節性インフルエンザウイルスワクチンを毎年開発する必要もなければ、患者は毎回インフルエンザの予防接種を受ける必要もなくなる可能性があります。また、インフルエンザの一部にはパンデミックを引き起こす可能性もあり、万能インフルエンザワクチンは将来のインフルエンザパンデミックの拡大に対する重要な防御策として機能する可能性も期待できます」と述べています。

アメリカ国立衛生研究所(NIH)の一機関である国立アレルギー感染症研究所(NIAID)の研究者が開発したインフルエンザウイルスのmRNAワクチン「H1ssF-3928 mRNA-LNP」の、第1相臨床試験の被験者登録がスタートしました。 Clinical trial of mRNA universal influenza vaccine candidate begins | National Institutes of Health (NIH) https://www.nih.gov/news-events/news-releases/clinical-trial-mrna-universal-influenza-vaccine-candidate-begins

2023年05月16日

