独自のUSB-C規格を設けようとするAppleにEUが「そんなことをするならEUでのiPhone販売は許可しない」と警告

EU sends Apple stark warning over USB-C charging on new iPhones | TechRadar https://www.techradar.com/news/apple-may-not-restrict-usb-c-charging-on-new-iphones-after-all 未使用の充電器が原因で発生する大量の電子廃棄物や、デバイスごとに異なるケーブルを必要とするAndroidやiPhoneユーザーが被る不便さを考慮し、ヨーロッパの政策立案者は10年以上かけて充電器の規格統一に向けた活動を続けてきました。

・関連記事

ついにiPhoneにUSB-C搭載か、EUのUSB-C義務化についてApple幹部が「従わなければならない」と発言 - GIGAZINE



iPhone 15シリーズのCADファイルが流出、USB Type-CポートやDynamic Islandが実装か - GIGAZINE



「iPhoneに電源アダプタが付いていない」ためまたしてもAppleが裁判で敗北しさらに多額の罰金が科される - GIGAZINE



AppleがiOS 17で外部からのアプリインストール「サイドローディング」を許可する可能性 - GIGAZINE





2023年05月09日 11時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.