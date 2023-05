2023年05月05日 20時00分 サイエンス

「人は性的に興奮するとロボットとセックスしたくなるのか?」が調査で判明



AIの発達により多くの人がロボットに仕事を奪われることを心配していますが、性生活への影響はあまり言及されません。新しい研究により、性的興奮がロボットと性交する可能性を高めることが確かめられました。



「性的興奮を引き起こすように設計された機械が登場し、そのような機械が私たちの性的な意思決定プロセスに影響を与える可能性があるにもかかわらず、性的興奮がそのような『人工パートナー』と性愛に関する意思決定にどう影響するのか検証した研究者はいません」と問題提起するのは、カナダのコンコーディア大学でセクシャリティとテクノロジーについて研究しているサイモン・デュベ氏です。



デュベ氏は、2019年にフランスの学会で性愛(エロス)とプログラム(bot)、そしてロボット(robot)を包含した概念である「エロボット」を提唱した、この分野のパイオニアとして知られています。



ロボットと親密な関係を築こうとする意欲と、それが性的興奮によってどう影響されるのかを探るため、デュベ氏らの研究チームはインターネットや口コミで321人の被験者を集めて調査を行うことにしました。参加者は全員、英語に堪能でポルノを見たことがある人という条件を満たした人でした。



調査は2回に分けてオンラインで行われました。まず、1回目では参加者自身のことや、ロボットと性的な関係を結ぶ意欲について尋ねるアンケートが行われました。そして、1週間後に改めて調査を行い、参加者にポルノビデオを10分間鑑賞させてから、再度前回と同じアンケートに回答してもらいました。





その結果、ポルノを見て性的に興奮した人ほど、ロボットとの性行為に積極的であるとアンケートに回答する傾向があることが分かりました。一方、ロボットを好きになる可能性については、ポルノビデオを見る前と後で変化しませんでした。



また、男性の方が女性より、ポルノを見た後にロボットとのセックスへの意欲が高くなる傾向がありましたが、ロボットと恋に落ちたり、ロボットと友だちになったりすることについては、性差が見られませんでした。





研究チームは、実験の参加者のほとんどが高学歴の白人で構成されていることや、バイアスを受けやすい自己報告式の尺度が用いられている点に注意が必要だとしています。



その上でデュベ氏らは、今回の研究の成果について「この革新的な研究は、参加者の性的興奮と誘意性をよく評価し、性的興奮といった状態要因が人工パートナー、例えばロボットとのエロティックな交際に対する人々の意欲に影響を与えることを初めて定量的に証明しました」と評価しました。