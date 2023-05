2023年05月03日 15時00分 サイエンス

「ジムに行って運動する習慣」を身につけるには数カ月かかるという研究結果



運動はさまざまな健康問題のリスクを軽減することが知られており、メンタルヘルスの改善にも運動が役立つことが報告されています。しかし、いきなり運動する習慣を身につけようとしても難しいもので、一念発起して運動を始めてもすぐに挫折してしまった経験がある人も多いはず。新たに、機械学習を用いて「人々が習慣を身につけるのに必要な時間」を調べた研究で、ジムに行って運動する習慣を身につけるには数カ月以上かかることが明らかになりました。



What can machine learning teach us about habit formation? Evidence from exercise and hygiene | PNAS

https://doi.org/10.1073/pnas.2216115120





No, It Doesn't Take 21 Days to Form a New Habit. A New Study Shows Why : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/no-it-doesnt-take-21-days-to-form-a-new-habit-a-new-study-shows-why



美容整形外科医のマクスウェル・マルツ博士は1960年の著書「サイコ・サイバネティクス」で、「美容外科手術を受けた患者が新しい外見に慣れるまで21日かかる」というエピソードを報告しました。このことから、「新しい習慣を形成するには21日かかる」という説が広く流布していますが、実際に習慣の形成と「21日」という数字の間に関連性はないことがわかっています。



そこでカリフォルニア工科大学やシカゴ大学、ペンシルベニア大学などの研究チームは、新たな習慣を形成するのにかかる時間がどれほどなのかを調べるため、「ジムに行って運動する習慣」と「手洗いする習慣」の2つについて、機械学習ツールを用いた研究を行いました。





研究チームは、3万人のジム会員から4年間にわたって収集した「1200万回ものジム訪問データ」と、病院に勤務する3000人の医療従事者から収集した「合計4000万回もの手洗いデータ」を分析しました。



ジムの会員はジムに入るためにIDカードをかざす必要があり、医療従事者も手を洗うたびにIDカードをスキャンすることが要求されていました。これにより、いずれも個々の人物がどの時間帯に行動したのか、前回の行動からどれほど時間が経過していたのか、時間や曜日によって変動があるのかといった点が分析可能だったとのこと。



論文の筆頭著者であり、論文執筆時はカリフォルニア工科大学の大学院に在籍していたAnastasia Buyalskaya氏は、「機械学習を使用すると、行動の実行を予測する可能性がある数百もの変数を観察することができます」と述べています。





機械学習ツールを用いて「人々の行動がいつ予測可能になったか、つまり習慣化したか」を分析したところ、ジムでの運動と手洗いではそれぞれ習慣化に必要な期間が大幅に異なることが判明。ジムで運動することが習慣化するには4~7カ月もの期間が必要でしたが、医療従事者が手洗いを習慣化するにはほんの数週間で十分だったと研究チームは報告しています。



ジムに通う人は、最後にジムへ行ってからの期間が空くほど再びジムを訪れる可能性が低くなりました。ジムを訪れる時刻は習慣形成にほとんど関係なかった一方で、ジムに通う人の3分の2が同じ曜日にジムへ通うことに固執し、中でも月曜日と火曜日にジムへ通う割合が多かったそうです。



研究チームは、「習慣形成にかかる『魔法の数字』の信念に反し、ジムに通う習慣を身につけるには通常数カ月かかる一方、病院で手洗いをする習慣を身につけるには数週間でいいことがわかりました」と述べています。科学系メディアのScience Alertは、「極端な人はランニングウェアを着たまま寝て、朝起きて予定通り運動できるようにするかもしれません。しかし、私たちの多くは時間をかけて繰り返し行動することで、徐々に習慣を形成していくのです」と述べました。