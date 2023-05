ソ連崩壊から未完成のまま30年以上放置されているキューバの原子力発電所とは？

1983年、キューバのカリブ海に近い場所に出力440メガワットの原子炉2基を抱えたジュラグア原子力発電所の建築が、ソビエト連邦の協力によって始まりました。しかし、2023年時点でジュラグア原子力発電所は完成しておらず、建築途中のまま放置されています。そんなジュラグア原子力発電所について、世界中のゴーストタウンや廃虚を取材するブログ・Ex Utopiaが特集しています。 The Soviet Legacy: Inside Cuba's Unfinished Nuclear Power Station - Ex Utopia https://www.exutopia.com/cuba-abandoned-unfinished-soviet-nuclear-power-station/

2023年05月03日 12時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

