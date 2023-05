人間が匂いを感じるための「嗅覚受容体」の仕組みがついに解明へ

How a Human Smell Receptor Works Is Finally Revealed | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/how-a-human-smell-receptor-works-is-finally-revealed-20230501/

人間には視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚という5つの感覚が備わっています。そのうちの1つである嗅覚は、空気中に漂う分子を鼻の中にある嗅覚受容体が捉えることで脳に信号が伝わって感じられるとされています。しかし、これまで嗅覚受容体がどのように機能するかについては、はっきりとわかっていませんでした。そんな嗅覚受容体の仕組みがついに明らかになったと報じられています。 Structural basis of odorant recognition by a human odorant receptor | Nature https://doi.org/10.1038/s41586-023-05798-y

2023年05月02日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

