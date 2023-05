無料で移動操作だけで遊べるローグライク系トップダウンシューターゲーム「Rebel -反逆のゴブリン-」レビュー、どんどんスキルを身につけパワーアップする妙な中毒性あり

・関連記事

伝説のクソゲー「いっき」が弾幕がぶつかりあう爽快ローグライクゲームになって帰ってきた「いっき団結」プレイレビュー - GIGAZINE



弾幕と魔法で20分間生き残る「20 Minutes Till Dawn」レビュー、手軽さと歯ごたえを兼ね備えた「Vampire Survivors」とシューティングの見事な融合 - GIGAZINE



ディストピア美少女防衛2Dシューティング「溶鉄のマルフーシャ」プレイレビュー、どんどん課される税金・続々襲来する機械兵・理不尽かつ絶望的な状況 - GIGAZINE



多彩な武器で敵の大群を撃退しまくるローグライクアクション「Brotato」レビュー、シンプルながら「Vampire Survivors」経験者にこそ挑戦して欲しい奥深さ - GIGAZINE

2023年05月01日 19時30分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.