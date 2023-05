エスプレッソのキリッとした苦みが引き立つ本格カフェラテが手軽に味わえる「コスタコーヒー ホームカフェ コーヒーベース ノンスイート・甘さ控えめ」を飲んでみた

・関連記事

本格的なドリップコーヒーがたっぷり1000ml大容量の「コスタコーヒー ホームカフェ ブラック 無糖/加糖」と自分でドリップして楽しめる「コスタコーヒー ホームカフェ ブレンド 粉」を飲んでみた - GIGAZINE



スッキリした甘みで後味爽やかなコスタコーヒー「フラットホワイト」「プレミアムラテ」「プレミアムブラック」のリニューアル3種を飲んでみた - GIGAZINE



砂糖の甘さを限りなく抑えてスッキリした味わいを楽しめる「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」を飲んでみた - GIGAZINE



砂糖ゼロでキリッとしたコーヒーの風味を味わえる「キリン ファイア ワンデイ 砂糖不使用ラテ」とリニューアルされた「ファイア ワンデイ ラテ微糖」試飲レビュー - GIGAZINE



マクドナルドがレトロな喫茶店の世界観をイメージした「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」「喫茶店のプリンパイ」「喫茶店のクリームソーダ」試食レビュー - GIGAZINE



砂糖不使用&果汁70%使用でストイックな甘さの「三ツ矢フルーツリッチプラス」を飲んでみた - GIGAZINE



ジューシーな桃フラッペとストロベリーソースの酸味が相性抜群なマクドナルド「ももとストロベリーのフラッペ」「マカロン ピーチティー」試食レビュー - GIGAZINE



免疫機能維持&水分補給をコレ1本で実現できてクセなく飲める「キリン プラズマスポーツ」試飲レビュー - GIGAZINE



「メロンを丸ごと飲んでいるかのよう」という表現がピッタリ過ぎるあふれんばかりのメロン感が楽しめるスタバの「The メロン of メロン フラペチーノ」を飲んでみた - GIGAZINE



2023年05月01日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.