石油産出国が陥りやすい汚職・内紛・貧富の格差からノルウェーが逃れたのはたった1人のイラン人石油地質学者の活躍のおかげだった

現代人にとって石油はもはや必要不可欠な資源であり、中東を中心とした石油輸出国はオイルマネーで潤っている印象がありますが、中東の石油産出国では貧困・内戦・汚職の割合が高く、「資源の呪い」と呼ばれる機能不全に陥るケースが多いといわれています。しかし、ヨーロッパ最大の石油輸出国かつ世界第2位の天然ガス輸出国であるノルウェーはこの「資源の呪い」から逃れており、それはノルウェーの石油地質学者であるファラーク・アル・カシム氏が提言したおかげだからだと、ニュースサイトのPacific Standardが説明しています。 How Farouk al Kasim Saved Norway From Its Oil - Pacific Standard https://psmag.com/environment/iraqi-vikings-farouk-al-kasim-norway-oil-72715

2023年04月30日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

