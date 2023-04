2023年04月28日 10時44分 ネットサービス

PinterestがAmazonとの複数年にわたる広告パートナーシップを発表



2023年4月27日、画像共有サービスのPinterestがプラットフォーム上でサードパーティー広告プラットフォームに対して広告枠を開放することを発表しました。これに伴い、PinterestはAmazonのオンライン広告プラットフォーム・Amazon Adsとの複数年パートナーシップを発表しています。



Pinterest announces partnership with Amazon to bring third-party ad demand to the platform | Pinterest Newsroom

https://newsroom.pinterest.com/en/post/pinterest-announces-partnership-with-amazon-to-bring-third-party-ad-demand-to-the-platform





Pinterest announces multiyear ads partnership with Amazon alongside earnings beat | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/04/27/pinterest-announces-multi-year-ads-partnership-with-amazon/



Pinterestはサードパーティーの広告プラットフォームに対しても広告枠を開放する理由を、「プラットフォーム上に存在するショッピング可能なコンテンツに対するユーザーエンゲージメントが増加し続けているため」と説明しています。





そして、Pinterestにとっての最初のサードパーティー広告プラットフォームパートナーにAmazonが選ばれたことについて、「Amazonとの提携により多くのブランドと関連製品がプラットフォームにもたらされ、Amazonでのシームレスな購入体験が消費者にもたらされることとなり、広告主に対しても強力なパフォーマンスを提供することができます」と説明しました。



毎月Pinterestには4億6300万人のユーザーが訪れています。Pinterestには大量のコンテンツが共有されており、ここにはさまざまなブランドと製品が存在しています。これらを閲覧したユーザーが、広告を通して簡単にインスピレーションから購買行為へと移行できるようにすることで、広告主は高い商業的意図を持つユーザーとつながることが可能となるわけです。





Pinterestのビル・レディCEOは、「この画期的なパートナーシップはすでにプラットフォーム上にある素晴らしいブランドに加えて、ブランドや広告主にとってより高いパフォーマンスと共に、ユーザーにとってより包括的で買い物しやすい、クラス最高の購買体験を提供します。このパートナーシップはPinterest上に存在するすべてのコンテンツを購入可能にするという我々の目標に合致しており、できるだけ多くのユーザーが夢を実現できるようにするものです」と語りました。



Amazonのシニアヴァイスプレジデントであるポール・コータス氏は、「Amazon AdsはPinterestと提携し、お客様が購入可能なコンテンツを通じて関連商品をさらに簡単に発見・購入できるようにするとともに、ブランドにも差別化された価値を提供できることを嬉しく思います」とコメントしています。



PinterestとAmazonのパートナーシップは複数四半期にわたる取り組みであり、2023年後半から実施される予定です。





なお、Pinterestは2023年第1四半期の売上が前年同期比で5%増の6億300万ドル(約800億円)を記録していました。しかし、2023年2月に150人の従業員を解雇し、経費削減を試みていました。