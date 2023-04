あのシロノワールにブラックモンブランのザクザク食感が合体した「シロノワール ブラックモンブラン」をコメダ珈琲店で食べてきた

・関連記事

白い恋人味のアイスクリームがホットなデニッシュパンからジュワッと染み出る「シロノワール 白い恋人」試食レビュー - GIGAZINE



「ちいかわ」とコラボした濃厚でまるでプリンのような味わいの「シロノワール むちゃうまプリン」をコメダ珈琲店で食べてみた - GIGAZINE



ブラックサンダーとコラボしたザクザクで濃厚なチョコレートの「シロノワール ブラックサンダー」をコメダ珈琲店で食べてみた - GIGAZINE



キャラメルソースとほろ苦い抹茶ソースが相性抜群なコメダ珈琲店「クロネージュ抹茶キャラメル」と「シロノワール抹茶キャラメル」試食レビュー - GIGAZINE



ホカホカデニッシュにソフトクリームと濃厚メロンクリームがとろける「シロノワール北海道メロン」をコメダ珈琲店で食べてきた - GIGAZINE



濃厚なカスタードとほろ苦いカラメルソースで喫茶店のカスタードプリンを100%再現したコメダ珈琲店「シロノワールプリン」試食レビュー - GIGAZINE



2023年04月28日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.