中国の大手EVメーカー・BYDは「自動運転技術は基本的に不可能」と考えている

広東省深圳市に本社を置く中国随一のEVメーカー・ 比亜迪汽車(BYD Auto) が、自動運転技術は今のままでは実現が基本的には不可能であると考えていることがわかりました。 Chinese EV giant BYD: Self-driving tech better for factories than cars https://www.cnbc.com/2023/04/19/chinese-ev-giant-byd-self-driving-tech-better-for-factories-than-cars.html

2023年04月27日 21時48分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

