本格的なドリップコーヒーがたっぷり1000ml大容量の「コスタコーヒー ホームカフェ ブラック 無糖／加糖」と自分でドリップして楽しめる「コスタコーヒー ホームカフェ ブレンド 粉」を飲んでみた

・関連記事

スッキリした甘みで後味爽やかなコスタコーヒー「フラットホワイト」「プレミアムラテ」「プレミアムブラック」のリニューアル3種を飲んでみた - GIGAZINE



砂糖の甘さを限りなく抑えてスッキリした味わいを楽しめる「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」を飲んでみた - GIGAZINE



砂糖ゼロでキリッとしたコーヒーの風味を味わえる「キリン ファイア ワンデイ 砂糖不使用ラテ」とリニューアルされた「ファイア ワンデイ ラテ微糖」試飲レビュー - GIGAZINE



ボス缶コーヒー史上最大のカフェイン含有量を誇るのに超飲みやすくてスッキリした甘さの「ボス カフェイン」2種を飲んでみた - GIGAZINE



テクニック一切不要でコーヒーをサクッとドリップできる初心者に最適なコーヒーメーカー「浸漬式ドリッパー スイッチ サーバーセット」を使ってみたよレビュー - GIGAZINE



奇抜な外観の自動サイフォン式コーヒーメーカー「Siphonysta」は作って飲むまでは最高だが後片付けが結構面倒 - GIGAZINE



いつでも好きなタイミングで本格コーヒーを楽しめる快適空間を実現できるサーモス「真空断熱ポット コーヒーメーカー」使ってみたよレビュー - GIGAZINE

2023年04月25日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.