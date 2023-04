2023年04月25日 09時25分 ハードウェア

世界最大のバッテリーメーカー・CATLが超高エネルギー密度の凝縮型バッテリーを発表



バッテリーメーカーのCATLが最先端バッテリー技術として、最大500Wh/kgのエネルギー密度の凝縮型バッテリーを発表しました。



CATL launches condensed battery with an energy density of up to 500 Wh/kg, enables electrification of passenger aircrafts

https://www.catl.com/en/news/6015.html





World's largest battery maker announces major breakthrough in energy density

https://thedriven.io/2023/04/21/worlds-largest-battery-maker-announces-major-breakthrough-in-battery-density/





CATLの凝縮型バッテリーは、電気化学反応に起因する超高エネルギー密度材料の変化に対応するため、導電性の高いバイオミメティック凝縮状態電解質を活用して鎖間の相互作用力を調整できるミクロンレベルの自己適応型ネット構造を構築。セルの導電性能とリチウムイオン輸送効率を改善し、微細構造の安定性を高めているとのこと。



また、凝縮型バッテリーには超高エネルギー密度の正極材料、革新的な負極材料、セパレーター、製造プロセスなど、さまざまな革新的技術が統合されており、優れた充放電性能と優れた安全性能を実現しています。



CATLは、この技術がバッテリー分野を長らく制限してきた限界を打ち破り、高レベルの安全性と軽量化を中心とした新たな電動化のシナリオを切り開くものだと表現。電気旅客機の開発においてパートナーと協力し、航空グレードの安全性と品質要件に沿った航空レベルの企画とテストを実践しているとのこと。また、2023年内に自動車グレードの凝縮型バッテリーを量産・発売する予定となっています。





CATLのチーフサイエンティスト・Wu Kai氏は「お客様の要望にお応えすることがCATLの技術革新の核となる原動力です」と述べました。