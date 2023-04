2023年04月24日 12時30分 ネットサービス

Twitterの認証済みバッジがTwitter Blue加入者限定になったことで青色チェックマークをブロックする「#BlockTheBlue」ハッシュタグが海外で大流行



Twitterは2023年4月21日から「Twitter Blue未加入の認証済みアカウントから青色チェックマークを削除」しました。Twitterのイーロン・マスクCEOは、一部の著名人のTwitterアカウントに認証済みバッジを残すために自腹でTwitter Blueの利用料を支払うなどしていますが、青色チェックマークがついているアカウントを排斥するための運動が注目を集めています。



2022年10月にマスク氏がTwitterを買収した後、同氏はTwitterの収益を改善するために、認証済みバッジ(アカウント名の横に表示される青色チェックマーク)を有料で販売するTwitter Blueをリリースしました。その後、Twitterは旧来のプロセスで認証済みバッジを取得したアカウントから青色チェックマークを削除すると発表。この削除プロセスは当初4月1日に実施されるとアナウンスされていましたが、実際は4月21日に実施されることとなりました。なお、Twitter Blueの加入者を追跡しているプログラマーのトラビス・ブラウン氏によると、4月22日時点でのTwitter Blueの加入者数は最大63万人だそうです。



Twitter Blueが全世界で利用可能になり4月1日からはTwitter Blue未加入の認証済みアカウントから青色チェックマークが外れることに - GIGAZINE





そんな中、Twitter Blueに加入して青色チェックマークを取得しているアカウントをブロックするというキャンペーン「Block the Blue(#BlockTheBlue)」が本格化しています。このキャンペーンを始めたのは、Twitterでミームなどをツイートして人気を集めているフォロワー数180万人超の@drilさん。同氏はマスク氏がTwitter Blueで認証済みバッジを販売し始めた際に、#BlockTheBlueをスタートしました。



you just paid $8 to eat my ass stupid #BlockTheBlue — slave to Woke (@dril)



@drilさんは「Twitter Blue加入者の99%は死んだ目をした愚か者で、たいていは何か馬鹿なものを高額で売りつけようとしています。彼らは犬のクソにもならないようなものをTwitter上でアピールするためにTwitter Blueに加入しています」「Twitter Blue加入者をブロックし、他の人たちにもブロックを推奨することは、Twitterが望んでいることとは反対のことでしょう。これは非常に面白いです」と海外メディアのMashableに語っています。





なお、@drilさんマスク氏が自腹で青色チェックマークを付与した数少ないTwitterアカウントのうちのひとつ。@drilさんの他にTwitter Blue未加入にもかかわらず青色チェックマークが残ったままになっていたのは、NBAのスター選手であるレブロン・ジェームス氏やジョー・バイデン大統領などです。



Twitterの従来の青い認証済みバッジが削除される一方でイーロン・マスクが一部著名人の認証済みバッジを自腹で支払っていることが発覚 - GIGAZINE





@drilさんはTwitterの最初期からのユーザーで、初期は純粋なコメディ要素を含むツイートを投稿するアカウントでした。しかし、記事作成時点では#BlockTheBlueキャンペーンの中心にあるとMashableは指摘。@drilさんは「私はTwitterの没落を積極的に支持しています。Twitterが最終的にサービスを終了し、我々全員をこのごみ溜めから解放することを期待しており、そのためにどんなに無駄でも彼らの努力を妨害したいと思っています」と語りました。



実際、NBCニュースのレポーターであるベン・コリンズ氏や、ハーバード大学Cyberlaw ClinicのAlejandra Caraballo氏なども#BlockTheBlueキャンペーンに賛同しています。



さらに、キャンペーン用のTwitterアカウントである@BlockTheBlueも開設されたのですが、記事作成時点で同アカウントは凍結されてしまいました。





#BlockTheBlueキャンペーンの賛同者のひとりであるロックバンド・Eve 6のマックス・コリンズ氏は、「以前は認証済みバッジはそのアカウントが俳優やジャーナリストのものであることを意味していましたが、今では認証済みバッジは30人のフォロワーを持つ白人主義者だったり、仮想通貨を売るうさんくさいアカウントだったりすることを意味します」とコメントしています。



なお、コリンズ氏の主張は誇張でもなんでもなく、BBCのレポーターであるShayan Sardarizadeh氏によると、Twitter Blueの加入者にはネオナチなどの白人至上主義者のアカウントが多いそうです。



The increasing number of openly neo-Nazi accounts with Twitter Blue subscription and algorithm promotion on this platform doesn't look ideal. pic.twitter.com/cKWnak4Iyi — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86)



また、Twitterの青色チェックマークを保有していた著名人アカウントのうちTwitter Blueに加入したのはわずか3%未満であることや、Twitter Blue加入者の約半数がフォロワー数1000人未満であることなども明らかになっています。



Twitterの青色チェックマークを保有していた著名人アカウントのうちTwitter Blueに加入したのはわずか3%未満であることが明らかに - GIGAZINE





一方、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOはTwitter Blueに加入しており、「#BlockTheBlueキャンペーンに参加しているのは負け犬とチンピラです。彼らはクールなイベントから我々オタクを排除するために働く負け犬たちです。エリートのみを検証する旧来のシステムは酷いもので、2018年から批判されてきました」とツイートし、#BlockTheBlueキャンペーンを批判しています。



People in this #BlockTheBlue pressure campaign are losers and goons. They're the cool kids from junior high who worked to exclude we nerds from cool kid events, plus the losers who joined in to gain cred. The elite-only verification system sucked, been criticizing it since 2018. https://t.co/KSRItcc26l — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic)



なお、Twitter Blueに自らの意思で加入したわけではないアカウントにも青色チェックマークが付く事例が確認されており、マサチューセッツ工科大学などがわざわざ「Twitter Blueを購読したわけではない」との声明を発表する事態に発展しています。



Twitterの認証済みバッジが100万フォロワー以上の著名人やメディアのアカウントで復活 - GIGAZINE