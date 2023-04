ヴィーガン向けの植物由来食品の売上が急増して過去最高を記録したため動物の肉と牛乳などの売上が減少していることが報告されている

Meat And Milk Sales Drop In Europe As Vegan Versions Hit Record Highs https://plantbasednews.org/news/economics/europe-vegan-food-sales-meat-products/

・関連記事

「ヴィーガンや菜食主義者は肉を食べる人より健康で長生き?」を栄養の専門家が解説 - GIGAZINE



意外な素材から「ビーガン向けベーコン」を作るスタートアップが登場 - GIGAZINE



豚の細胞から培養された「人工ベーコン」の試験提供がスタート - GIGAZINE



食肉や米の生産は気候変動にどれだけの影響を与えているのか? - GIGAZINE



植物由来原料でヘルシーでありながらジャンキーな風味を実現した2foods「エバーチキンナゲット」試食レビュー - GIGAZINE

2023年04月24日 21時00分00秒 in 食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.