ロシア・北朝鮮・中国などの悪質な脅威アクターに「津波・台風・ブリザード」など気象現象にちなんだ名を付ける新ルールをMicrosoftが開始

具体的には、たとえばロシアの脅威アクターだと「Midnight Blizzard」「Forest Blizzard」「Aqua Blizzard」、イランの脅威アクターだと「Mint Sandstorm」「Gray Sandstorm」「Hazel Sandstorm」のような名前が付けられることになります。 新発見のアクターの場合、まずは「Storm-0257」「Storm-0539」のように4ケタの番号がつけられ、アクターの起源や身元について信頼性の高い情報が得られたとき、名前付きアクターに変換されます。 なお、この新たな命名規則についてチーフセキュリティアドバイザーのサラ・アームストロング=スミスさんがLinkedInに投稿したところ、他のユーザーからは「 役に立たない作業で、より多くの混乱を招くでしょう 」「 Microsoftはシンプルで意味のあるものを、意味がなくて紛らわしくてコミュニティとまったく一致しないものに変えます。冗談であることを願います 」「 不必要にわかりにくいと思います 」といったコメントが寄せられています。 LinkedInのSarah Armstrong-Smith: Microsoft shifts to a new threat actor naming taxonomy - Microsoft… | 36件のコメント https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7054119643635974145

ロシアの脅威アクターに「○○ブリザード」、中国の脅威アクターに「○○台風」、影響工作に対しては「○○洪水」など、さまざまな脅威アクターに対して気象現象にちなんだ命名ルールを適用することをMicrosoftが発表しました。 Microsoft shifts to a new threat actor naming taxonomy - Microsoft Security Blog https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2023/04/18/microsoft-shifts-to-a-new-threat-actor-naming-taxonomy/

・関連記事

「中国の国家利益」のためにサイバー攻撃やスパイ活動を行う3つのグループとは? - GIGAZINE



サイバー攻撃レポートで明らかになったロシアのサイバー攻撃体制とは? - GIGAZINE



Microsoftの診断ツールに見つかったゼロデイ脆弱性「Follina」を中国関連の脅威アクターが悪用している - GIGAZINE



ロシア政府支援のハッキング組織がフィッシング詐欺やDDoS攻撃でウクライナや周辺地域を攻撃しているとGoogleの脅威分析グループが暴露 - GIGAZINE



脅威アクター「PazzleMaker」に悪用されていた脆弱性がWindows Updateにより修正 - GIGAZINE



シチリアの州都パレルモで全システムがオフライン、脅威アクターKillnetによるイタリア攻撃とは別件か - GIGAZINE



2023年04月20日 15時13分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.