刑務所から釈放された「クッパ」は任天堂に13億円超を支払わなければならない



Nintendo Switch向けのハッキングツールを販売していたとして有罪判決を受けた「クッパ」が刑務所から早期釈放されました。この一件で、「クッパ」は任天堂に対して合計1000万ドル(約13億4000万円)を支払う必要があります。



2021年4月、任天堂のアメリカ法人であるNintendo of Americaが、Nintendo Switchなどをハッキングするためのツールを販売しているハッキングチームであり営利企業でもある「Team Xecuter」のリーダーと目されるGary Bowser氏を訴えました。「Bowser」は任天堂の人気キャラクターであるクッパの英語名であるため、「任天堂がクッパを訴えた」としてメディアに大々的に報じられることになりました。



任天堂がクッパを訴える - GIGAZINE





その後、Bowser氏に対して禁錮40カ月(3年4カ月)の有罪判決が下されました。



「クッパ」と同名のハッカー組織リーダーに禁錮3年4カ月の有罪判決 - GIGAZINE



このBowser氏が早期釈放されたことが明らかになりました。ただし、Bowser氏とTeam Xecuterは任天堂が起こした民事訴訟と和解するために、同社に対して1000万ドルの和解金を支払うことに同意しています。



釈放されたBowser氏はポッドキャスターのNick Moses氏のインタビューに答えており、この中で2023年3月28日に連邦刑務所から釈放されたことを明かしました。Moses氏によるインタビューの様子は以下の動画でチェックできます。



Seeing Gary Bowser For The First Time - YouTube





インタビューの中で、Bowser氏は「任天堂との和解により彼らが取ることができる最大額は月間総収入の25~30%程度です」「支払い開始までは6カ月ほどの猶予があります」と語り、和解金の支払いが月の収入の25~30%程度であることを明かしました。





さらに、Bowser氏は「私は連邦刑務所の刑務作業をしており、月に25ドル(約3400円)を収入から差し引かれました。これまで私が支払った和解金は合計175ドル(約2万4000円)です」と語り、和解金の支払いがまだわずか175ドルしか終わっていないことを明かしています。



これに加えて、Bowser氏は健康面に問題を抱えていることも明かしているため、海外ゲームメディアのPolygonは「任天堂が和解金の全額を支払われる可能性は低いだろう」としています。