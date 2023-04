高価で取っ付きにくいMRヘッドセットに「親しみを持たせる」ためにAppleが取っているとされる戦略とは？

Appleは以前からMR(複合現実)ヘッドセットの開発を進めており、2023年6月6日から開催される予定の年次開発者会議「 WWDC 2023 」で発表する予定だと考えられています。しかし、1台3000ドル(約40万円)とも目される高価な端末で顧客の購買欲を満たすのは至難の業。この端末に顧客の注目を集める方法として、Appleはさまざまな戦略を考案していると伝えられています。 Apple VR Headset to Run iPad, Sports Apps and Eye Scanning Feature at WWDC 2023 - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-18/apple-vr-ar-headset-apps-sports-tv-fitness-gaming-wellness-ipad-features

・関連記事

AppleのMRヘッドセットはティム・クックCEOがデザイナーの「準備不足」という警告を押し切って発売されるとの報道 - GIGAZINE



Appleの複合現実(MR)ヘッドセット「Reality Pro」はiPhoneなしで動作可能&Apple Watch向けの血糖値測定機能が開発中 - GIGAZINE



AppleのMRヘッドセット「Reality Pro(仮称)」は2023年6月のWWDCでお披露目される可能性 - GIGAZINE



AppleのMRヘッドセット「Reality Pro(仮称)」は視線や手の動きの追跡、3DのiOSライクなUI、Mac外部ディスプレイ機能など搭載か - GIGAZINE



Appleの開発者向け会議「WWDC23」が6月6日に開催 - GIGAZINE

2023年04月19日 13時49分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.