「食えるバッテリー」が新登場

Scientists Create A Fully Rechargeable Battery, Made Entirely From Food : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/scientists-create-a-fully-rechargeable-battery-made-entirely-from-food イタリア工科大学のマリオ・カイロニ氏らが開発したバッテリーはこんな感じ。バッテリーを構築する部品のすべてが食べられる物質でできており、負極には ビタミンB2(リボフラビン) など、正極にはタマネギなどに含まれるケルセチンなどが使われています。その他の部分もすべて可食物質で、電荷を発生させる電解液には 硫酸水素ナトリウム が、ショートを防ぐセパレーターには海苔が、集電体には食品添加物の エチルセルロース を金でラミネートしたものが使われ、全体が蜜蝋でコーティングされています。なお、味に関する記述はありません。

2023年04月19日 21時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 食, Posted by log1p_kr

