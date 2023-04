データベース用語の「シャーディング」はMMORPGの「ウルティマオンライン」が由来かもしれない

1つのテーブルを複数のデータベースサーバーに分割して記録するデータベースの負荷分散方法を「シャーディング」と呼びます。このシャーディングという言葉が、老舗 大規模多人数同時参加型オンラインRPG (MMORPG)の「 ウルティマオンライン 」に由来していることを、ウルティマオンラインのゲームデザイナーだったラフ・コスター氏が解説しています。 Database “sharding” came from UO? – Raph's Website https://www.raphkoster.com/2009/01/08/database-sharding-came-from-uo/

2023年04月15日 18時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1i_yk

