最も一般的な「耳鳴り」の周波数は何か？

頭の中で音が鳴り響く「耳鳴り」に悩まされる人は多いものの、効果的な治療法はいまだ発見されていません。こうした耳鳴りを改善するサービスを展開しているAudioNotchが、ユーザーから集めたデータを元に、「最も一般的な耳鳴りの周波数」を割り出しています。 AudioNotch Blog» Blog ArchiveWhat are the most common tinnitus frequencies? - AudioNotch Blog https://www.audionotch.com/blog/2015/06/24/what-are-the-most-common-tinnitus-frequencies/

2023年04月15日 08時00分00秒 in メモ, サイエンス, Posted by log1p_kr

