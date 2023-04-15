「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2のノンクレジットエンディング映像公開
2023年4月9日(日)から放送中の「機動戦士ガンダム 水星の魔女」Season2のエンディング映像がYouTubeで公開されました。
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』Season2 エンディング映像（ノンクレジット）｜アイナ・ジ・エンド「Red:birthmark」 - YouTube
アイナ・ジ・エンドの楽曲「Red:birthmark」に乗せて、ミオリネとスレッタの姿が描かれます。
4月16日(日)17時からは第14話(Season2 第2話)「彼女たちのネガイ」が放送されます。
©創通・サンライズ・MBS
なお、2023年8月6日(日)には、幕張メッセ国際展示場で全席指定の有料イベント「『機動戦士ガンダム 水星の魔女』スペシャルイベント」の開催が決まっています。スレッタ役・市ノ瀬加那さん、ミオリネ役・Lynnさん、グエル役・阿座上洋平さん、シャディク役・古川慎さん、チュチュ役・富田美憂さん、ラウダ役・大塚剛央さん、および音楽担当・大間々昂さんが出演し、作品の世界観を感じられるステージや大間々さんによる劇伴スペシャルライブなどが行われます。
昼の部は12時開場、13時30分開演。夜の部は17時開場、18時30分開演で、S席が税込8800円、A席が税込7800円です。
『機動戦士ガンダム 水星の魔女』スペシャルイベント開催決定！（3月23日更新）｜機動戦士ガンダム 水星の魔女 公式サイト
https://g-witch.net/news/detail.php?id=20394
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