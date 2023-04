2023年04月14日 14時02分 ネットサービス

Twitterが太字&イタリックに対応



日々、ライティング&リーディングの改善を続けているというTwitterが、新たに太字(Bold)とイタリックをサポートしたことを明らかにしました。



Twitter WriteさんはTwitterを使っています: 「We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting. Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…」 / Twitter

https://twitter.com/TwitterWrite/status/1646674962055565319





上のツイートを埋め込んだものが以下で、埋め込むと太字とイタリックは適用されないようです。



We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.



Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable… — Twitter Write (@TwitterWrite)



この新機能は、サブスクリプションサービス・Twitter Blueに加入しているとただちに体験可能。



一例のツイートはこんな感じ。「Yes!!!!」の部分が太字+イタリック。





「Happy」が太字、「days!!!」がイタリック。





以下はすべてイタリックで、「Cool Feature」部分は太字も追加。





太字は日本語もOK。イタリックは1バイト文字のみのようです。





なお、太字とイタリックの表示に対応しているのはiOS版アプリとブラウザ版で、Android版アプリだと太字・イタリック設定は無視される状態(通常の細字表示)となっています。