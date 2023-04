Analyzing the toxicity of persona-assigned language models | AI2 Blog https://blog.allenai.org/toxicity-in-chatgpt-ccdcf9265ae4 ChatGPTではシステムパラメーターを設定することで特定の個人の ペルソナ を設定することができます。例えば伝説のボクサーであるモハメド・アリのペルソナを設定すると、ChatGPTがアリの言動を模倣してコミュニケーションを行うようになるそうです。 しかし、ペルソナを割り当てたChatGPTの応答を分析したところ、ChatGPTはペルソナが割り当てられたときにデフォルト設定よりも有害な発言を行うことが明らかになっています。デフォルト設定と比較すると、ペルソナ設定時には最大6倍も発言の有害性が増加するそうです。

2023年04月14日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

