砂糖の甘さを限りなく抑えてスッキリした味わいを楽しめる「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」を飲んでみた

・関連記事

砂糖ゼロでキリッとしたコーヒーの風味を味わえる「キリン ファイア ワンデイ 砂糖不使用ラテ」とリニューアルされた「ファイア ワンデイ ラテ微糖」試飲レビュー - GIGAZINE



「メロンを丸ごと飲んでいるかのよう」という表現がピッタリ過ぎるあふれんばかりのメロン感が楽しめるスタバの「The メロン of メロン フラペチーノ」を飲んでみた - GIGAZINE



国産紅茶の香りをミルクが引き立てる「農協ミルク 国産紅茶仕立て」を飲んでみた - GIGAZINE



豆乳とえんどう豆由来の植物性ミルクを使用した「クーリッシュGreen バニラ」は果たして豆の味がするのかどうか確かめてみた - GIGAZINE



スタバでスヌーピーやチャーリー・ブラウンをイメージした「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー」などスタバ×PEANUTSコラボ3種を飲んでみた - GIGAZINE

2023年04月13日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.