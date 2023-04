2023年04月12日 11時45分 試食

「メロンを丸ごと飲んでいるかのよう」という表現がピッタリ過ぎるあふれんばかりのメロン感が楽しめるスタバの「The メロン of メロン フラペチーノ」を飲んでみた



2022年に登場したメロン果肉がぎっしり詰まった「The メロン of メロン フラペチーノ」の2023年バージョンが、2023年4月12日(水)から登場します。新しくなった「The メロン of メロン フラペチーノ」は果肉ソースの量が約1.8倍に増量されており、より濃厚なメロンの風味が楽しめるようになっているとのことだったので、実際にスターバックスで飲んでみました。



The メロン of メロン フラペチーノ®|フラペチーノ®|スターバックス コーヒー ジャパン

https://menu.starbucks.co.jp/4524785526266



スターバックス「The メロン of メロン フラペチーノ」

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2023-4877.php



さっそくスターバックスにやってきました。





店頭で「The メロン of メロン フラペチーノ」の告知用看板を発見。





というわけで、さっそく注文しました。提供サイズはTallのみで、価格は持ち帰りの場合は税込687円、店内利用の場合は税込700円です。店内利用だったためグラスで提供されました。





こんもりトッピングされている黄緑色のホイップクリームにもメロン果汁が使用されています。





フラペチーノは青肉メロンの果汁とミルクを合わせたもので、底に沈んでいる果肉ソースは赤肉メロンと青肉メロンの2種類のメロンをミックスした果肉感を堪能できるものになっており、2022年版よりも量が約1.8倍も増量しているそうです。





iPhone 12と比べるとサイズはこれくらいです。





飲んでみると最初に飛び込んできたのは果肉ソースで、完熟メロンをふんだんに使用しているため、ジューシーでとても風味豊か。ざく切りのメロン果肉も入っているので、風味だけでなく食感まで完全にメロンです。フラペチーノはミルクベースですがミルクの風味よりもかなりメロンの風味が勝っており、メロン味のかき氷を飲んでいるかのような感覚に陥ります。ホイップクリームもかなりしっかりとメロンの風味がつけられているのですが、これが最もミルク感を感じられて、全体に溶けることで「ミルク感の強い部分」と「そうでない部分」を形成して味のアクセントになってくれます。飲む場所ごとに果肉ソース・フラペチーノ・ホイップクリームの割合が変化して、濃いめのメロン味だったりあっさりめのメロン味だったりミルク風味がプラスされたりと、さまざまなメロン味が楽しめます。ただし、全体的には文字通り「メロンを丸ごと飲んでいるかのようなドリンク」に仕上がっていました。





不満点は大きめにカットされたメロン果肉がストローで詰まって飲めなくなることが頻発した点くらいでした。



なお、「The メロン of メロン フラペチーノ」は2023年4月12日(水)発売で、なくなり次第終了です。