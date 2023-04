映画「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」の最新予告編が公開、あのハリソン・フォードが再びインディ・ジョーンズを演じる

・関連記事

「インディ・ジョーンズ」次回作がハリソン・フォード最後の主演、その後は女性が演じるとスピルバーグ監督が明かす - GIGAZINE



「インディ・ジョーンズ」シリーズ5作目が2019年公開決定、スピルバーグ監督&ハリソン・フォード主演 - GIGAZINE



あのハリソン・フォードが再びインディ・ジョーンズを演じる映画「Indiana Jones and the Dial of Destiny」の予告編が初公開 - GIGAZINE



「ウルヴァリン:SAMURAI」への熱い思いを小津作品好きのマンゴールド監督に聞いてきた - GIGAZINE



2023年04月08日 10時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.