戦車に着想を得た「変形する抗生物質」が開発される、薬が効かないスーパーバグへの対抗策となるか

New shape-shifting antibiotics could fight deadly infections | Cold Spring Harbor Laboratory https://www.cshl.edu/new-shape-shifting-antibiotics-could-fight-deadly-infections/

抗生物質の登場によって人類は感染症の脅威を劇的に抑えることに成功しました。しかし、近年では抗生物質に対して耐性を持つ「 スーパーバグ 」が登場しており、既存の抗生物質が効果的に働かなくなりつつあります。そんな中、コールド・スプリング・ハーバー研究所の研究チームが「構造を変化させられる抗生物質」の開発に成功しました。この変形抗生物質が実用化されれば、スーパーバグへの有効な対策となることが期待されています。 Shapeshifting bullvalene-linked vancomycin dimers as effective antibiotics against multidrug-resistant gram-positive bacteria | PNAS https://doi.org/10.1073/pnas.2208737120

2023年04月07日 16時26分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

