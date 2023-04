2023年04月06日 11時09分 ネットサービス

Twitterの青色チェックマークを保有していた著名人アカウントのうちTwitter Blueに加入したのはわずか3%未満であることが明らかに



イーロン・マスク氏がTwitterを買収したのち、新しいTwitter Blueを発表してアカウント名の横に表示される青色チェックマーク(認証済みバッジ)が誰でも購入可能になりました。2023年4月1日以降はTwitter Blue未加入のアカウントからは認証済みバッジがはく奪されることが明らかになっていたのですが、これまで認証済みバッジを取得していたアカウントのTwitter Blue加入率は非常に低いことが調査により明らかになっています。



Twitterは著名人が利用するアカウントが本物であることを示すために、認証済みバッジを導入してきました。旧式の認証済みバッジは当初、Twitter側から声がかかったアカウントのみつけることが可能で、途中からはリクエスト制になったものの、一定の知名度を持っていないと認証済みバッジを取得することはできませんでした。



しかし、マスク氏がTwitterを買収したのち、Twitterはこの認証済みバッジを誰でも購入できるようにしています。これに伴い、Twitterは旧来の方法で認証済みバッジを取得していたアカウント、つまりは著名人の公式Twitterアカウントから認証済みバッジをはく奪するとアナウンスしていました。



新しいTwitter Blueが2022年11月に発表されてから、プログラマーのトラビス・ブラウン氏とキャシー・ホー氏は、Twitter Blue加入者や認証済みバッジを保有するアカウントを独自に調査し、その詳細をGitHubリポジトリ上にまとめています。



ブラウン氏の調査プロジェクトは、新生Twitter Blueが登場してから最初の数日で「約15万人のユーザーがTwitter Blueに加入した」というワシントンポストの報道に対して、「14万5454人を特定することに成功した」としており、多くのTwitter Blue加入アカウントを特定することに成功しているとアピールしています。



同プロジェクトでは、2022年にPrototype Fundが支援した「Hassreden-Tracker」というプロジェクトで作成された、Twitterのプロフィールをスクレイピングするためのツールを使用。さらに、Hassreden-Trackerのツールでは追跡できない「英語以外の言語を利用するTwitterアカウント」もデータに含めるために、Twitter APIを利用してTwitter Blueアカウントを検索しているそうです。



2023年4月2日の時点で、ブラウン氏の調査プロジェクトが特定したTwitter Blue加入アカウントに関する情報は以下の通り。



Twitter Blue加入アカウントの総数:49万8117件

Twitter Blue加入アカウントのフォロワー数:フォロワー0人(2585件)、フォロワー100人未満(8万8085件:17.7%)、フォロワー1000人未満(24万4562人:49.1%)

ビジネス認証のTwitter Blue加入アカウント:2115件(8.1%)

政府認証のTwitter Blue加入アカウント:576件(8.4%)

旧式の認証済みバッジを取得していたTwitter Blue加入アカウント:1万2238件(3.2%)





著名人のTwitterアカウントであるとして旧式のプロセスで認証済みバッジを取得していたアカウントは約42万件とされており、このうちTwitter Blueに加入して認証済みバッジを維持しようとしているアカウントはわずか1万2305件(2.9%)だそうです。



なお、旧式のプロセスで認証済みを取得していた著名人は、Twitter上で認証済みバッジが外れることを特に気にしていないようで、多くの著名人や企業がTwitter Blueへの加入を拒否しています。



