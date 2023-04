FBIやユーロポールの「クッキーモンスター作戦」で闇サイト「Genesis Market」が閉鎖され119人が逮捕＆被害状況確認サイトも公開される

今回閉鎖された「Genesis Market」は、サイバー攻撃によって盗み出した情報を販売する犯罪プラットフォームです。Genesis Marketではデータを盗み出す際に使用したマルウェアが「ボット」と呼ばれており、ボットを指定して「各ボットが収集した情報」をまるごと販売する方式で取引が行われていたとのこと。各ボットの価格は0.7ドル(約100円)~数百ドル(数万円)まで幅があり、取引されるデータには「ウェブサービスのアカウント情報」「フォームの自動入力データ」「Cookie」「ブラウザの フィンガープリント 」などが含まれていました。 「Genesis Market」に関する捜査は、FBIとオランダ警察が中心となって進められ、最終的にオーストラリア・カナダ・デンマーク・エストニア・フィンランド・フランス・ドイツ・イタリア・オランダ・ニュージーランド・ポーランド・ルーマニア・スペイン・スウェーデン・スイス・イギリス・アメリカ(アルファベット順)の捜査当局が協力する国際的な作戦「クッキーモンスター作戦」に発展。そして、2023年4月には「Genesis Market」を閉鎖することに成功しました。記事作成時点では、「Genesis Market」にアクセスすると「THIS WEBSITE HAS BEEN SEIZED(このウェブサイトは押収済みです)」と記された以下の画像が表示されるとのことです。

Takedown of notorious hacker marketplace selling your identity to criminals | Europol https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/takedown-of-notorious-hacker-marketplace-selling-your-identity-to-criminals

連邦捜査局(FBI)やヨーロッパ刑事警察機構(ユーロポール)といった捜査機関の国際的な協力作戦「 Operation Cookie Monster(クッキーモンスター作戦) 」によって、個人情報を売買する犯罪プラットフォーム「Genesis Market」が閉鎖されました。また、同作戦の結果、119人におよぶ逮捕者が出たことも明らかになっています。 Criminal Marketplace Disrupted in International Cyber Operation | OPA | Department of Justice https://www.justice.gov/opa/pr/criminal-marketplace-disrupted-international-cyber-operation

2023年04月06日 13時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1o_hf

