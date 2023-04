2023年04月04日 11時20分 レビュー

無料のプライバシー重視のブラウザ「Mullvad Browser」が登場、VPNとTorの提携により追跡に使用されるユーザーの「指紋」を減らして匿名性をアップ



スウェーデンのVPNサービスであるMullvadと、匿名通信プロトコル「Tor」を手がけるTor Projectが2023年4月3日に、「Mullvad Browser」のリリースを共同発表しました。MullvadとTor Projectは、「Mullvad Browser」を使用して、指紋採取のように個人情報を集めるフィンガープリントでの追跡を困難にすることで、ブラウジングのプライバシーがより一層高まるとしています。



Free the internet from mass surveillance. With the Mullvad Browser.

https://mullvad.net/en/browser





MULLVAD VPN AND THE TOR PROJECT TEAM UP TO RELEASE THE MULLVAD BROWSER. - Blog | Mullvad VPN

https://mullvad.net/en/blog/2023/4/3/mullvad-vpn-and-the-tor-project-team-up-to-release-the-mullvad-browser/





We've Teamed Up With Mullvad VPN to Launch the Mullvad Browser | The Tor Project

https://blog.torproject.org/releasing-mullvad-browser/





「Mullvad Browser」の配布ページにアクセスしたのが以下。Windows版、macOS版、Linux版があるほか、Firefox向けのブラウザ拡張機能もあります。実際に使ってみるため、今回はWindows版を選択して「ダウンロード」をクリックします。





ダウンロードされた「mullvadbrowser-install-win64-12.0.4_ALL.exe」を開きます。





「OK」をクリック。





「インストール」をクリックすると、インストールが始まります。





「完了」をクリックします。





「Mullvad Browser」を起動するとこんな感じ。最初から広告ブロック拡張機能の「uBlock Origin」がインストールされています。





MullvadのVPNに接続する際に使用する拡張機能のMullvad Browser Extensionもインストールされています。Mullvad BrowserはMullvad VPNなしでも使用できますが、併用が推奨されています。





「Tor Browser」と同様に「New Identity」ボタンがあり、これによりCookieや閲覧履歴などの情報をリセットしてユーザーの追跡を困難にすることができます。





デフォルトの検索エンジンは、プライバシー重視の検索エンジン「DuckDuckGo」です。





Tor Projectは、「Mullvad Browserの開発目標はTor Browserのプライバシー保護をTorを使わないユーザーにも提供できるようにすること」だとしています。Mullvad Browserは全てのユーザーで同じフィンガープリントを作成するため、「hide-in-the-crowd(人混みに隠れる)」アプローチにより匿名性を高めることができます。また、デフォルトでプライベートモードが有効になっているので、サードパーティのトラッカーやCookieもブロックされます。



Tor Projectのエグゼクティブ・ディレクターであるイザベラ・フェルナンデス氏は声明の中で、「Mullvadとともにこのブラウザを開発したのは、日常的なブラウジングでのプライバシーオプションを充実させ、人々の行動データを悪用する今日のビジネスモデルに挑戦するためです。私たちの協力により変化を促し、『デジタルの権利は人権である』という意識を高めたいと考えています」とコメントしました。