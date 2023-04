雪見だいふく唯一の欠点を克服した速攻プニプニ食感なアイス「雪見だいふく生ぷりん」試食レビュー

・関連記事

祇園辻利とコラボした宇治抹茶と香ばしい香りのほうじ茶を楽しめるミスド「misdo meets 祇園辻利 第一弾」の全5種を食べてみた - GIGAZINE



スタバでスヌーピーやチャーリー・ブラウンをイメージした「スヌーピー バニラ クリーム フラペチーノ with クラッシュクッキー」などスタバ×PEANUTSコラボ3種を飲んでみた - GIGAZINE



トラの名を冠したミニストップの「生ティグレ」はチョコの甘みあふれる新感覚スイーツでした - GIGAZINE



モチサク食感でいちごの甘みがジュワッとはじけるマクドナルド「いちご大福パイ」試食レビュー - GIGAZINE



2023年04月04日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.