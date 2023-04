YouTubeチャンネルに著作権侵害の申し立てを何度も行い嫌がらせをした男性に「申し立てを永久に禁止する差し止め命令」が下される

イングランドおよびウェールズ高等裁判所は、音楽レーベルのYouTubeチャンネルに対して著作権侵害の申し立てを行った男性に対し、永久に申し立てを禁止する差し止め命令を出しました。男性は、YouTubeの 3ストライク制の違反警告システム や ポリシー を利用して、音楽出版社のYouTubeチャンネルを何度も通報して停止させたと報じられています。 Moviebox Megastores International Ltd & Ors v Rahi & Ors [2023] EWHC 501 (Ch) (08 March 2023) https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2023/501.html High Court Bans Singer From Hitting YouTube Rival With DMCA Notices * TorrentFreak https://torrentfreak.com/high-court-bans-singer-from-hitting-youtube-rival-with-dmca-notices-230114/ 2017年2月、自称シンガーソングライターのモハマド・ラヒ氏は、イギリスの音楽出版社であるMovieboxに「自分のアルバムがMovieboxのYouTubeチャンネルとiTuneから削除されなければ法的措置を取る」と警告のメールを送りました。 しかし、アーメド氏はYouTubeチャンネルからラヒ氏のアルバムを削除することを拒否。すると、ラヒ氏は自身のYouTubeチャンネルを立ち上げ、自身が所有すると主張する楽曲を公開しました。さらにラヒ氏は、Movieboxによって公開されていた4つのアルバムと、別の音楽出版社であるOriental Star Agenciesが公開していた6つのアルバムについて、著作権侵害の申し立てを行いました。

2023年04月01日

