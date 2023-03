ロシアは顔認識と監視システムを駆使して反体制派を封殺しているとの報道、NVIDIAやIntelも片棒をかつがされていることが判明

2022年に開始されたロシアによるウクライナ侵攻では、 ウクライナが顔認識技術を利用 して戦死したロシア兵の身元を特定するなど、生体認証技術が戦場の内外に大きな影響を及ぼしています。一方のロシアは、顔認証技術と監視カメラを用いた監視ネットワークにより反体制派を取り締まっていると、海外メディアのロイターが報じました。 How facial recognition is helping Putin curb dissent https://www.reuters.com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-detentions/

2023年03月31日 06時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

