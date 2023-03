2023年03月31日 19時00分 モバイル

Appleロゴ入りの「Lucky you.」ステッカーが貼られた初代iPhoneがオークションに出品され530万円で落札される



近年では貴重な電子機器やゲーム機がオークションに出品されて高値で落札される事例が増えており、2007年に発売された初代iPhoneも未開封品は数百万円の値が付きます。新たに、「Lucky you.(ツイてるね)」と書かれたAppleのロゴ入りステッカーが箱に貼られた未開封の初代iPhoneが、アメリカのシカゴに本拠を置くWrightオークションハウスに出品されました。



今回Wrightオークションハウスに出品された初代iPhoneが以下。





一見すると普通の箱に見えますが、よく見ると上部に「Lucky you.」と記された赤いステッカーが貼られていることがわかります。クライアントの依頼でiPhoneを出品した鑑定士のDonald Gajadhar氏は、「この箱入りのAppleのスマートフォンを手にした時、私は徐々に気がつきました。私のクライアントは未開封のスマートフォンを持っているだけでなく、本当にユニークなバージョンを持っていたのです」とコメントしています。





「Lucky you.」のステッカーの出所は不明であり、Appleの公式プロモーションがあったという記録も見つかっていません。テクノロジー系メディアのAppleInsiderは「最初のオーナーは何かのコンテストの賞品としてiPhoneを受け取ったのかもしれません」と推測しています。



なお、このiPhoneは包装ビニールの一部に穴が空いているため、厳密な意味での「極美品(mint condition)」には当たらないとのこと。



出品したGajadhar氏は、箱内部のX線画像も公開しています。この画像を見ると、内部の部品がすべてそろっており、おそらく出荷時のまま動かされていないであろうことがうかがえます。





「Lucky you.」のステッカー付きiPhoneは、2023年3月30日に開始価格3万2000ドル(約420万円)でオークションにかけられ、最終落札価格は4万320ドル(約530万円)となりました。