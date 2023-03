Googleが配信停止した通販アプリに「Androidのゼロデイ脆弱性を狙う悪意のあるコード」が含まれていたことが証明される

中国の大手eコマースサービス・ 拼多多 (Pinduoduo)のAndroid向けアプリにユーザーを監視するマルウェアが含まれていた疑惑について、セキュリティ企業・Lookoutの研究者が「Androidの脆弱(ぜいじゃく)性を悪用していた」ことを突き止めたと報じられています。 Android app from China executed 0-day exploit on millions of devices | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2023/03/android-app-from-china-executed-0-day-exploit-on-millions-of-devices/

2023年03月28日

