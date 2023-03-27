2023年03月27日 10時55分 ハードウェア

【訃報】「ムーアの法則」の提唱者でIntelの共同創設者でもあるゴードン・ムーア氏が94歳で死去



「プロセッサ内のトランジスタ数は毎年2倍に増加する」と予想した「ムーアの法則」の提唱者で、ロバート・ノイス氏とともに1968年にIntelを創設したゴードン・ムーア氏が2023年3月24日(金)に亡くなりました。94歳でした。



Gordon Moore, Intel Co-Founder, Dies at 94

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/gordon-moore-obituary.html





In Memoriam: Gordon Moore, 1929 - 2023

https://www.moore.org/article-detail?newsUrlName=in-memoriam-gordon-moore-1929-2023



Gordon Moore, Intel co-founder and creator of Moore’s Law, has died - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/24/23655844/gordon-moore-intel-co-founder-creator-moores-law-died



1965年当時フェアチャイルドセミコンダクターに在籍していたムーア氏は、自らの半導体業界での経験に基づき「半導体集積回路内のトランジスタ数は毎年2倍になる」と(PDFファイル)予測しました。後にこの予測は「ムーアの法則」と呼ばれ、1975年には予測内容を「トランジスタ数は2年で2倍に増加する」と改めています。



1968年にはノイス氏とともにIntelを立ち上げ、2006年までの38年間で副社長や社長、取締役会長兼CEO、名誉会長を務めたムーア氏はIntelを世界最大手の半導体素子メーカーに押し上げました。



2023年3月24日(金)、Intelは公式Twitterアカウントのひとつでムーア氏がハワイの自宅で家族に囲まれて亡くなったと報告しました。



Gordon Moore, Intel Co-Founder who set the course for the future of the semiconductor industry, has passed away at the age of 94. https://t.co/otpLCwm3zv — Intel News (@intelnews)



Intelのパット・ゲルシンガーCEOは「ムーア氏は自らの洞察力と広い視野でテクノロジー業界を定義しました。彼はトランジスタの力を明確にすることに尽力し、何十年にもわたって技術者や起業家に影響を与えました。私のキャリアと人生の多くは、ムーア氏のリーダーシップによって形作られました」と哀悼の意を表しています。



ゲルシンガー氏はさらに「かつて彼は『やればできる』と言いました。彼の功績を継ぐ我々はこれからも絶え間なく働きます。彼は地球上すべての人の生活を変えた遺産を残しており、彼の記憶はこれからも生き続けるでしょう」と述べています。



Gordon Moore once said, “What can be done, can be outdone.” As stewards of his law, Intel will work relentlessly to exponentially outdo what he & Robert Noyce set out to do. He leaves behind a legacy that changed the lives of every person on the planet. His memory will live on. — Pat Gelsinger (@PGelsinger)



加えてゲルシンガー氏は「彼と知り合えたことを謙虚に受け止めています」と振り返っています。



I am humbled to have known him. pic.twitter.com/UU5I43ZzmA — Pat Gelsinger (@PGelsinger)



また、Appleのティム・クックCEOは「世界は、シリコンバレーの設立者の一人であり、技術革新に貢献したゴードン・ムーアという巨人を失いました。残された私たちは彼に感謝の意を表します。安らかにお眠りください」と述べています。



The world lost a giant in Gordon Moore, who was one of Silicon Valley’s founding fathers and a true visionary who helped pave the way for the technological revolution. All of us who followed owe him a debt of gratitude. May he rest in peace. — Tim Cook (@tim_cook)



Googleのスンダー・ピチャイCEOも「彼のビジョンはテクノロジーを追求する私たちに大きなインスピレーションを与えました」と表明。



RIP Gordon Moore. His vision inspired so many of us to pursue technology, was an inspiration to me. Thoughts with his family and everyone at Intel https://t.co/8bzKDJ8l79 — Sundar Pichai (@sundarpichai)



AI研究団体・Stability AIの執行委員長であるジェームズ・オーショネーシー氏は「RIPゴードン・ムーア。なんて偉大な人でしょう」と述べています。



R.I.P. Gordon Moore, what an amazing man. https://t.co/wYFTqiNreP — Jim O'Shaughnessy (@jposhaughnessy)



コンピューター科学者のUrs Hölzle氏は「ムーア氏は何十年にもわたりテクノロジー業界に貢献してきましたが、あまりに長い年月であるため、業界でムーア氏の影響がどれだけ大きかったのかを理解する人は減りつつあります。ムーアの法則はビジョンとメッセージであり、彼はこの法則を空論ではなく現実の物としました」と功績をたたえています。



Today we lost one of the true giants of our field. Since his contributions spanned so many decades, few today realize how enormous Moore's impact on the entire industry was. "Moore's Law" was a vision and a message, not a law, and he made it real. ????https://t.co/OZAYVt0d21 — Urs Hölzle (@uhoelzle)