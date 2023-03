圧倒的な美しさと可愛さでAnimeJapan 2023の会場を盛り上げ彩ったコンパニオン＆着ぐるみまとめ

・関連記事

「AnimeJapan 2023」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



二次元に負けない美しさでAnimeJapan 2019の会場を彩るコンパニオンさん写真まとめ - GIGAZINE

2023年03月26日 20時10分00秒 in 取材, アニメ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.