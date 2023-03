大ベテラン声優・野沢雅子がねんどろいど化、特徴をつかんで納得度高め

・関連記事

「AnimeJapan 2023」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



実在するF1レーサー「小林可夢偉」をフィギュア&ねんどろいど化 - GIGAZINE



「ねんどろいど 田村ゆかり」&「ねんどろいど 水樹奈々」発売決定 - GIGAZINE



歴代500体のねんどろいどが7段タワーを形成 - GIGAZINE



2023年春開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



2023年03月25日 15時53分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.