「アンチポルノ法」の制定でAppleやSamsungがデフォルトでアダルトコンテンツの検閲を行うようになる可能性

デジタル著作権と表現の自由の擁護団体・ Center for Democracy and Technology のポリシー担当ヴァイスプレジデントであるSamir Jain氏は、年齢確認を要求するような文言を法案に含めることで、メーカーが身分証明書を使ってユーザーの年齢を収集するようになる可能性があると指摘。これにより、ユーザープライバシーとデータ保護についての懸念が生じるとしています。 また、Jain氏はデバイスレベルでのフィルタリングを実装する法案により、表現の自由に関する懸念も提起されるとしています。「現在の技術では、このようなフィルターは完璧とは言えないことを認識する必要があります。たとえば、フィルターは「性的なヌード」と「芸術やその他の目的を持つヌード」を区別することはできませんが、法案は後者を規制対象から外すとしています」「そのため、フィルタリングを義務づけると、必然的に法案作成者でさえ制限されるべきでないと言っている画像やその他のコンテンツが、フィルタリングによって捉えられてしまうことになります」と述べました。

近年では子どもがスマートフォンやタブレットを利用して性的コンテンツにアクセスすることが問題視されており、アメリカのルイジアナ州ではポルノの閲覧時に運転免許証などの 身分証提示を義務づける法律 が制定されています。そんな中、アメリカの複数の州で検討されている「アンチポルノ法案」はAppleやSamsungなどのデバイスメーカーに対し、デフォルトでアダルトコンテンツを検閲するフィルターを実装するよう強制する可能性があると、海外メディアのNBCニュースが報じています。 Anti-porn bills in 8 states could force device makers to censor sexual material https://www.nbcnews.com/tech/security/porn-filter-laws-bills-anti-default-florida-texas-rcna73626

2023年03月24日 19時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

