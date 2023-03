中国のCPU開発企業「StarFive」はIntelとAMDの牙城を崩せるのか？

・関連記事

たった1万円台のRISC-V CPU搭載&Linuxの動作に対応したお手頃コンピューターボード「BeagleV」 - GIGAZINE



新時代の覇者となる可能性を秘めたオープンソースのCPU「RISC-V」の長所と短所とは - GIGAZINE



オープンソースのCPU命令セット「RISC-V」は普及の一歩手前まで来ている - GIGAZINE



GoogleがRISC-V向けAndroidの開発を積極的に行うと発表 - GIGAZINE



アメリカの制裁に反して中国の半導体技術が急速に発展、中国政府がアリババとテンセントにRISC-Vチップの開発を促しているとの報道も - GIGAZINE



2023年03月17日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.