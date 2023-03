2023年03月16日 10時47分 ハードウェア

GoogleのARスマートグラス「Google Glass Enterprise Edition」の販売とサポートが終了へ



Googleが、法人向けAR(拡張現実)スマートグラスの「Google Glass Enterprise Edition」の販売を2023年3月15日をもって終了し、2023年9月15日にサポートを終了することを発表しました。



Glass Enterprise Edition のお知らせに関するよくある質問 - Glass Enterprise Edition ヘルプ

https://support.google.com/glass-enterprise/customer/answer/13417888



Google has discontinued the Glass Enterprise Edition

https://9to5google.com/2023/03/15/google-glass-enterprise-edition-discontinued/



Google Glass Enterprise Edition is no more - The Verge

https://www.theverge.com/2023/3/15/23641872/google-glass-enterprise-edition-discontinued-support



Google Glassは2011年頃から開発が始まり、2012年4月に製品テストが行われ、2013年2月にはごく一部の一般ユーザー向けに「Glassエクスプローラープログラム」が開始されました。Google Glassはメガネ型のウェアラブルデバイスで、内蔵されているカメラで写真やムービーを撮影したり、Googleマップ・Googleの検索結果・天気予報などの情報を投影して表示したりすることができました。



Googleのメガネ型PC「Google Glass」はどう使うのかわかる公式ムービー、タッチパッドでタイムラインを左右に操作 - GIGAZINE





しかし、Google Glassは開発者向けに販売されましたが、一般向けに製品化されることはありませんでした。2017年にGoogleは「Glass Enterprise Edition」という名前で、法人向けモデルの販売を開始。2019年には第2世代である「Google Glass Enterprise Edition 2」が999ドル(当時のレートで約10万円)で販売されました。



Google製のARヘッドセット「Google Glass」に新型登場、AR/VR向けSoC搭載でよりパワフルに - GIGAZINE





2023年3月15日付けで更新されたGoogle Glass Enterprise Editionのヘルプドキュメントによると、「10年以上にわたるイノベーションとパートナーシップに感謝します。2023年3月15日をもって、Glass Enterprise Editionの販売を終了します。Glass Enterprise Editionのサポートは2023年9月15日まで継続されます」とのこと。



2023年9月15日以降もGoogle Glass Enterprise Editionとアプリを利用することはできますが、サポートは受けられなくなるとのこと。また、修理や交換は2023年9月15日までとなっており、システムイメージは2024年4月1日まで利用可能となっています。



by Kārlis Dambrāns



Googleの広報担当者であるパトリック・シーボルド氏は、IT系ニュースサイトのThe Vergeに対して「GoogleはGoogle Glass Enterprise Edition 2の販売を終了しました。しかし、GoogleはARに深く取り組んでおり、多くのGoogle製品にARを組み込んでいます。私たちは、当社の製品ポートフォリオ全体に新しい革新的なAR体験をもたらす方法を引き続き検討していきます」と述べています。