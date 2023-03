2023年03月16日 13時00分 メモ

中国で「女性の下着モデルの宣伝」が禁止になったため男性モデルが下着姿でダンスを披露



中国当局が、下着を着用した女性モデルが登場するライブ配信を禁止したため、代わりに女性下着を身につけた男性モデルが起用されていることが報じられています。



As China bans women from modelling for lingerie, male models wear push-up bras and corsets on live-stream shopping events - Night Mags

https://nightmags.com/as-china-bans-women-from-modelling-for-lingerie-male-models-wear-push-up-bras-and-corsets-on-live-stream-shopping-events/



China bans women from modeling lingerie -- so men fill in

https://nypost.com/2023/03/02/china-bans-women-from-modeling-lingerie-so-men-fill-in/



中国のニュースメディア・九派新闻は、ミニブログサイトの微博(Weibo)で、「あるプラットフォームのライブ配信番組で、女性用ナイトウェアを着た男性モデルが商品と一緒にライブを行い、ネットユーザーの間で熱い議論を巻き起こしました」と報じました。



問題のライブスタジオ「老婆大人的轻奢闺房(奥様のラグジュアリーな寝室)」の抖音(中国国内版TikTok)アカウントにアクセスすると、女性下着を身につけた男性のサムネイルがずらりと並びます。





スタジオのオーナーである徐氏は、男性モデルに女性下着を着せていることについて、「スタジオのメンバーが少なく、たまたまモデルにぴったりな男性の同僚がいたからです」と説明していますが、実際には当局の規制を回避するためだとされています。



中国では、パンデミックの影響によりライブ配信を見ながらショッピングを行う人が増えており、統計市場調査プラットフォーム・Statistaの調べによると、中国のライブコマース市場は2023年には4兆9000億元(約94兆円)の規模に達すると見積もられているとのこと。



中国の電子商取引の10%を占めるとされているライブコマース市場では、生放送でのファッションイベントが特に人気ですが、「わいせつ物」をネット上で拡散することを禁止する法律に違反したとして営業停止処分を受ける企業が複数出てきたことから、中国のランジェリー業界は女性の下着モデルを男性に置き換えることで生き残りを図っています。



あるTwitterユーザーは、こうした動きについて「中国では、生放送中に女性がランジェリー姿で登場することが禁じられており、違反するとわいせつ物を拡散したとしてライブ配信が永久に禁止されます。『では、ライブ配信で女性用ランジェリーを販売しなければならない場合はどうするのか?』というと簡単な話で、女性用ランジェリーを着てくれる男性を見つければいいのです」と説明しました。





男性が下着姿でダンスする動画は大いに好評を博し、多くの企業が追随していると中国メディアは報じていますが、一方では「企業が見つけた新しい規制の抜け道が女性から機会を奪っている」として、批判の声が上がっているとも指摘されています。これに対し、オーナーの徐氏は「ライブ番組のディレクターの多くは女性ですが、彼女らは男性の仕事を奪っていると思いますか?」と反論しました。



とはいえ、この戦略もいつまで続くかは分かりません。今回の報道を取り上げたアメリカのタブロイド紙・New York Postは「中国ではメディアで男性が女性的に描写されることを取り締まる動きがあるため、この抜け道がいつまで通用するかは不明です」と述べました。