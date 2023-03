スタバでコーラ味のフラペチーノにホイップクリームとチェリーを添えた「スターバックス コーラ フラペチーノ」などレトロアメリカンな新メニュー2種を飲んでみた

・関連記事

90年愛される人気ビスケット「ロータス ビスコフ」がまるまる乗っかったクリスピー・クリーム・ドーナツのコラボメニュー3種を食べてきた - GIGAZINE



無糖で後味すっきりな「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



濃厚なカスタードアイスの味わいとほろ苦いカラメルソースのハーモニーが楽しめるハーゲンダッツ「カスタードプリン~クリームリッチ~」を食べてみた - GIGAZINE



桜もち完全再現のもっちりアイス「さくら」やチェリーたっぷり「バーガンディチェリー」などサーティワン春の4フレーバー試食レビュー - GIGAZINE



スッキリした甘みで後味爽やかなコスタコーヒー「フラットホワイト」「プレミアムラテ」「プレミアムブラック」のリニューアル3種を飲んでみた - GIGAZINE



ルイボスティーのえぐみが消えてゴクゴク飲みやすくなった「やさしいルイボス」試飲レビュー - GIGAZINE



2023年03月15日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.