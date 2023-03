Apple Watchを使った調査でユーザーのほとんどが毎日十分な睡眠を取れていないことが明らかに

睡眠は心や体を健やかに保つことに欠かせない行為であり、睡眠時間が短いと心臓やその他内臓の病気を誘発してしまう可能性があります。しかしながら、ヘルスケア機関が推奨するような適切な睡眠時間を十分に取れているとは言いがたいという結果が、Appleの研究チームが4万2000人以上のユーザーから収集したデータにより明らかになりました。 Life’s Essential 8 for Cardiovascular Health – Part 1, Sleep – Apple Heart & Movement Study https://appleheartandmovementstudy.bwh.harvard.edu/lifesessential8-part1-sleep/ Appleの健康に関する研究チーム・Apple Heart and Movement Studyは、心臓や血管の病気について調査する取り組みをかねてから実施しており、新たに心血管系の病気に深く関係する睡眠について調査を行いました。

・関連記事

「ティーンエイジャーをもっと眠らせるために学校の始業時間を遅らせるべき」と科学誌が主張 - GIGAZINE



不安で夜に眠れなくなる理由とは? - GIGAZINE



朝起きるときにアラーム1発で起きられる人はどれぐらいいるのか? - GIGAZINE



睡眠時間を長くするだけで摂取カロリーが減り体重が落ちると研究で判明 - GIGAZINE



一晩でもライトを付けっぱなしにして寝ると心臓病や糖尿病のリスクが増加する - GIGAZINE

2023年03月14日 06時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.