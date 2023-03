Macの名作スクリーンセーバー「After Dark」をCSSで再現、トースターがブラウザ上を飛び回る

Macの定番スクリーンセーバーとして知られた「 After Dark 」をCSSで再現したウェブサイトが登場しました。「フライングトースター」などのスクリーンセーバーに再び浸ることができます。 After Dark Screensavers in CSS https://www.bryanbraun.com/after-dark-css/ ウェブサイト にアクセスすると以下のような画面が表示されるので、どれかを選んでクリックします。

・関連記事

無料で日本語版Macintosh用OS「漢字Talk」をブラウザ上で体験できる「kanjitalk7.app」 - GIGAZINE



Nintendo Switchがパタパタ時計になる「AAAクロック」を使ってみた - GIGAZINE



90年代に登場したOfficeアシスタント「Clippy」はなぜ生まれ、なぜ消えたのか - GIGAZINE

2023年03月12日 12時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.