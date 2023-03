90年愛される人気ビスケット「ロータス ビスコフ」がまるまる乗っかったクリスピー・クリーム・ドーナツのコラボメニュー3種を食べてきた

クリスピー・クリーム・ドーナツが、ベルギー生まれの人気ビスケット「 ロータス ビスコフ 」とのコラボレーション「 KRISPY KREME with LOTUS BISCOFF 」と銘打って、期間限定メニューの「 ロータス ビスコフ カラメル クリーム 」「 ロータス ビスコフ ビター チョコ 」「 クリスピー フローズン ロータス ビスコフ 」を2023年3月8日から提供しています。ロータス ビスコフならではのカラメル風味にほのかなシナモンの香りを合わせ、おなじみのロゴをモチーフにした見た目も魅力だとのことで、実際に食べてみました。 夢の共演が再び! 『KRISPY KREME with LOTUS BISCOFF』 - クリスピー・クリーム・ドーナツ https://krispykreme.jp/news/9916/ クリスピー・クリーム・ドーナツにやってきました。

・関連記事

甘酸っぱいベリーとヨーグルトが相性抜群なミスタードーナツの「しっとりマフィン ベリーヨーグルト」を食べてみた - GIGAZINE



白いちごの軽快な甘みをクリームと濃厚なホワイトチョコガナッシュが受け止める「白イチゴ “初恋の香り”のショートケーキタルト」をキルフェボンで買ってきた - GIGAZINE



無糖で後味すっきりな「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



濃厚なカスタードアイスの味わいとほろ苦いカラメルソースのハーモニーが楽しめるハーゲンダッツ「カスタードプリン~クリームリッチ~」を食べてみた - GIGAZINE



キットカット初の二つの味を一度に楽しめる新製品「キットカット ミニ よくばりダブル 全粒粉ビスケット in & オリジナル」試食レビュー - GIGAZINE

2023年03月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.