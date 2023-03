甘酸っぱいベリーとヨーグルトが相性抜群なミスタードーナツの「しっとりマフィン ベリーヨーグルト」を食べてみた

・関連記事

ブラックサンダー公式ライバルなのにパチモン感溢れる「白っぽい!?ブロックサンダー」を本家と食べ比べてみた - GIGAZINE



白いちごの軽快な甘みをクリームと濃厚なホワイトチョコガナッシュが受け止める「白イチゴ “初恋の香り”のショートケーキタルト」をキルフェボンで買ってきた - GIGAZINE



無糖で後味すっきりな「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」を飲んでみた - GIGAZINE



ガリガリ君が20年ぶりにリニューアル、一体何が変化したのかリニューアル前と食べ比べてみた - GIGAZINE



濃厚なカスタードアイスの味わいとほろ苦いカラメルソースのハーモニーが楽しめるハーゲンダッツ「カスタードプリン~クリームリッチ~」を食べてみた - GIGAZINE



桜もち完全再現のもっちりアイス「さくら」やチェリーたっぷり「バーガンディチェリー」などサーティワン春の4フレーバー試食レビュー - GIGAZINE

2023年03月09日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.